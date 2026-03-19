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ELEIÇÕES 2026

João Campos terá pré-candidatura a governador apresentada nesta sexta-feira (20)

Outros pré-candidatos da Frente Popular deverão estar presentes, como Marília Arraes (PDT), que disputará o Senado

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Publicado: 19/03/2026 às 17:14

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João Campos/Rafael Vieira/DP Foto

João Campos (Rafael Vieira/DP Foto)

A pré-candidatura do prefeito João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco será colocada oficialmente, nesta sexta-feira (20), durante ato no Hotel Luzeiros, ao meio-dia. Outros pré-candidatos da Frente Popular deverão estar presentes, como Marília Arraes (PDT), que disputará o Senado, e Carlos Costa (Republicanos), que será o vice.

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O senador Humberto Costa (PT) cumpre agenda no interior e não participará. Mas petistas irão prestigiar o ato de João Campos, entre os quais a senadora Teresa Leitão e o primeiro vice-presidente estadual Felipe Curi. O argumento é que será respeitado o rito do PT, que ainda está realizando as reuniões plenárias para aprovar a tática eleitoral.

Essa apresentação deveria ter ocorrido hoje, como adiantou o Blog Dantas Barreto ontem.

João Campos , Pré-candidato , PSB
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