João Campos terá pré-candidatura a governador apresentada nesta sexta-feira (20)

Outros pré-candidatos da Frente Popular deverão estar presentes, como Marília Arraes (PDT), que disputará o Senado

João Campos (Rafael Vieira/DP Foto)

A pré-candidatura do prefeito João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco será colocada oficialmente, nesta sexta-feira (20), durante ato no Hotel Luzeiros, ao meio-dia. Outros pré-candidatos da Frente Popular deverão estar presentes, como Marília Arraes (PDT), que disputará o Senado, e Carlos Costa (Republicanos), que será o vice.

O senador Humberto Costa (PT) cumpre agenda no interior e não participará. Mas petistas irão prestigiar o ato de João Campos, entre os quais a senadora Teresa Leitão e o primeiro vice-presidente estadual Felipe Curi. O argumento é que será respeitado o rito do PT, que ainda está realizando as reuniões plenárias para aprovar a tática eleitoral.

Essa apresentação deveria ter ocorrido hoje, como adiantou o Blog Dantas Barreto ontem.