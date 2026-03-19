Com apoio a Raquel Lyra, União Brasil entrega cargos na Prefeitura do Recife

Sede da Prefeitura do Recife (Andrea Rego Barros / PCR)

Após declarar apoio a Raquel Lyra (PSD), que busca a reeleição no governo estadual, o União Brasil (UB) entregou duas secretarias da Prefeitura do Recife, nesta quinta-feira (19). A gestão municipal é comandada por João Campos (PSB), principal adversário de Raquel na corrida eleitoral.

Saíram os secretários de Turismo e Lazer, Thiago Angelus, e de Desenvolvimento Econômico, Carlos Andrade Lima. As pastas passaram a ser comandadas interinamente, segundo a prefeitura, pela secretária de Cultura, Milu Megale, e pelo secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, Felipe Matos, respectivamente.

Em nota, João Campos disse que Milu e Felipe são experientes e chegam às secretarias “para dar continuidade e impulsionar ainda mais o trabalho exitoso que integra o conjunto de ações da gestão”.

Além disso, para a prefeitura, “as mudanças reforçam o compromisso em otimizar a estrutura administrativa, garantir maior sinergia entre áreas complementares e dar ainda mais agilidade à implementação de projetos estratégicos para o desenvolvimento econômico e consequente geração de emprego e a valorização do potencial turístico da capital pernambucana”.

O diretório estadual do União Brasil declarou, por meio de nota, que: “o país precisa encontrar novos caminhos, que tragam a população para o protagonismo dos debates”. “Em Pernambuco, não é diferente e por isso a nossa decisão é irrevogável. O União Brasil seguirá com a coragem e a convicção de que é possível consolidar um novo tempo para o estado”, concluiu a legenda.

Nesta quarta (18), o presidente estadual do União Brasil, Miguel Coelho, aceitou o convite da governadora para ser candidato ao senado. De acordo com Coelho, a prefeitura rompeu com o partido através de “um movimento em detrimento da gente com Eduardo da Fonte, Marília Arraes e Silvio Costa Filho”.

