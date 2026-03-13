Humberto Costa e Teresa Leitão comentam cenário e formação de chapa para eleições (Crysli Viana / DP Foto)

Os senadores petistas Humberto Costa e Teresa Leitão participaram, na noite desta sexta-feira (13), do evento de filiação da deputada estadual Dani Portela ao Partido dos Trabalhadores (PT), realizado no centro do Recife.

Na ocasião, ambos foram questionados sobre as perspectivas de formação de chapa para as próximas eleições.

Os senadores petistas Humberto Costa e Teresa Leitão falaram, na noite desta sexta (11), sobre a formação da chapa majoritária para as eleições deste ano. Os parlamentares participaram do evento de filiação da deputada estadual Dani Portela ao PT, realizado no centro do Recife.

Humberto Costa comentou a declaração de Carlos Lupi (PDT) da última quinta-feira (12), que afirmou que o prefeito do Recife, João Campos (PSB), já teria um segundo nome para disputar o Senado com perfil mais ao centro. O senador avaliou que a ideia de uma composição que dialogue com esse campo político é razoável, seja para o senado ou para o vice.

“Eu compreendo que é uma posição razoável querer ter uma composição na chapa, seja no senado ou no seja na vice; mas ter uma composição que aponte para o centro também é uma posição política que mantém uma coerência com o que a gente tem vivido na história de Pernambuco. O campo progressista ganhou muitas eleições aqui com Arraes, ganhou com o próprio Eduardo Campos, dentro de alianças”.



Também questionada sobre o encaminhamento das chapas, Teresa Leitão defendeu que as definições ocorram o quanto antes.

“A gente está vivendo um jogo muito ruim de disse-me-disse. Aí isso vai criando um caldo desagradável para toda a política. E você vê todo esse movimento, independente de palanques, você vê esse movimento de várias lideranças. Isso é muito ruim”.

Ato de filiação

Durante o evento, Dani Portela afirmou em coletiva que a principal missão do partido será reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Humberto Costa, além de ampliar as bancadas.

A deputada se desfiliou do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) após cerca de dez anos na legenda.



A candidata ao legislativo também acrescentou que o PT vem com uma chapa forte “com chão, com federação e com possibilidade de ampliar”, disse.

“Na Alepe, a gente tem a missão de reeleger os mandatos que lá estão. Eu venho para me somar, mas também com possibilidades de ampliar essa bancada”, complementou.