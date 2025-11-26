Senado: Humberto Costa lidera em 3 cenários em Pernambuco, diz pesquisa

Senador Humberto Costa (PT-PE) (Jefferson Rudy/Agência Senado )

Foram ouvidas 1.200 pessoas em 56 cidades pernambucanas entre os dias 17 e 21 de novembro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa da Alfa Inteligência, divulgada pela CNN Brasil nesta quarta-feira (26), simulou três possíveis cenários de disputa pelo Senado em Pernambuco.

O senador Humberto Costa (PT) tem 27% das intenções de voto. Miguel Coelho (União) aparece com 26%.



Em seguida, surgem Anderson Ferreira (PL), com 13%, e Jo Cavalcanti (Psol), com 11%. A pção “nenhum deles”, tem 42%.

Em outro cenário, Humberto Costa (PT) tem 26%, Eduardo da Fonte (PP), 18%, Anderson Ferreira (PL) 14%, empatado com Jo Cavalcanti (14), e Sílvio Costa Filho (12).

No terceiro cenário, Humberto Costa (PT) tem 28%, Miguel Coelho (União) 26%, Armando Monteiro (Podemos) 16% e Jo Cavalcanti (14%).