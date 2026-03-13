Raquel sobre Marília: "Todo mundo está conversando com todo mundo"

Durante entrevista à Rádio Pajeú, Raquel não falou abertamente sobre o encontro com a pré-candidata ao Senado

Governadora Raquel Lyra (Francisco Silva/DP Foto)

A revelação do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, de que a governadora Raquel Lyra (PSD) conversou sobre união nas eleições deste ano com Marília Arraes foi admitida pela própria governadora, nesta sexta-feira (13). Durante entrevista à Rádio Pajeú, Raquel não falou abertamente sobre o encontro com a pré-candidata ao Senado, que está deixando o Solidariedade para se filiar ao PDT, mas deixou claro na resposta, dando uma boa risada.

“Nesse momento é todo mundo conversado com todo mundo. Eu sou governadora do Estado e é natural que eu converse com todos os partidos, lideranças políticas. E eu faço isso como um exercício desde sempre”, disse a governadora.

Raquel, que busca apoios para a sua reeleição, disse que também vem dialogando tendo como foco o que for do interesse do Estado. “Como governadora e também como presidente do PSD é meu dever conversar com todos. Primeiro, e segundo, terceiro e décimo para discutir os interesses de Pernambuco. Para convergir, porque eu não sou alguém que vai disputar uma eleição em outubro. Eu sou governadora do Estado”, comentou.

Na entrevista coletiva que concedeu ontem no Recife, Carlos Lupi revelou que a conversa entre Raquel e Marília foi muito boa e que a governadora demonstrou interesse em ter a adversária na sua chapa como candidata ao Senado.

O presidente do PDT foi taxativo ao afirmar que seu partido se aliará a quem oferecer a vaga à futura correligionária. E também disse que o prefeito João Campos (PSB) sinalizou que não pretende ceder espaço para Marília porque já teria um representante da esquerda na outra vaga de Senado, no caso Humberto Costa.

João Campos, por sua vez, negou que já tenha tomado qualquer decisão sobre chapa majoritária.