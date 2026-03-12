Carlos Veras avisa que PT só decide aliança em Pernambuco após concluir plenárias regionais

Há tendência de o PT integrar a Frente Popular em torno da candidatura de João Campos (PSB) ao Governo, porém tem lideranças defendendo a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD)

Deputado federal Carlos Veras (PT) (Foto: Blog Dantas Barreto)

O Diretório Estadual do PT está mantendo a decisão de só decidir aliança majoritária em Pernambuco após concluir as plenárias regionais para construir a tática eleitoral e o plano de governo. De acordo com o presidente do partido, deputado Carlos Veras, a previsão é que os encontros terminem após o dia 4 de abril.

Há tendência de o PT integrar a Frente Popular em torno da candidatura de João Campos (PSB) ao Governo, porém tem lideranças defendendo a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD). A questão será levada à Executiva Nacional do partido para os petistas chegarem à decisão final.

No próximo sábado, a plenária acontecerá em Caruaru, reunindo lideranças e filiados do Agreste Central. No dia 21, os debates serão em Tabira e Serra Talhada. Na ocasião, o PT fará o ato de filiação de Breno Araújo, marido da prefeita serratalhadense, Márcia Conrado (PT), que concorrerá a deputado estadual. No dia 22, o momento de escuta será em Petrolina.

“Ficará faltando realizar as plenárias em Garanhuns e na Região Metropolitana. Se puderem acontecer ainda neste mês, dá para fazer no mesmo dia. Estamos debatendo nossa tática eleitoral e também estamos concentrados na formação das nossas chapas proporcionais”, disse Carlos Veras ao Blog Dantas Barreto.

O dirigente salientou que cada partido tem seu cronograma de trabalho e por isso não aceita pressão para antecipar decisões. E que as prioridades são reeleger o presidente Lula e o senador Humberto Costa.

Questionado se há algum empecilho por parte do PT à candidatura de Marília Arraes ao Senado, Carlos Veras afirmou que “o importante é que haja união de todos”.