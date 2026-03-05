PF investiga esquema que teria acessado e adulterado dados de Moraes

Ministro do STF é relator do caso e também figura como possível vítima de esquema de manipulação e venda ilegal de dados

Embaixada dos EUA no Brasil e vice-secretário norte americano acusam Moraes de "politizar o processo" (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Dataleaks, com o objetivo de desmontar um esquema criminoso voltado à obtenção e comercialização ilegal de informações pessoais. Segundo as investigações, o grupo acessava bases de dados públicas e privadas, adulterava registros e revendia conteúdos sensíveis a terceiros.

Entre os atingidos estaria o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. De acordo com apuração do blog Camila Bomfim, do portal g1, dados vinculados ao magistrado teriam sido modificados e incluídos em uma plataforma que negociava esse tipo de informação. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre quais registros teriam sido manipulados.

O ministro determinou, recentemente, que a investigação sobre acessos indevidos e vazamentos de dados fiscais de integrantes do STF fosse tratada como assunto conexo ao inquérito das Fake News, sob sua relatoria. Nesse contexto, a Polícia Federal apura se servidores da Receita Federal acessaram ilegalmente informações fiscais do ministro e de sua esposa, Viviane Barci de Moraes.