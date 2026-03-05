A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (5) cumpriu 49 mandados nos estados de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro

Operação cumpre 49 mandados contra quadrilha investigada por homicídios e tráfico de drogas em três estados (Foto:Ascom/PCPE)

Uma quadrilha investigada por envolvimento em homicídios e tráfico de drogas foi alvo de 49 mandados judiciais durante a Operação Insanidade, deflagrada na manhã desta quinta-feira (5) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Ao todo, foram expedidos 19 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão domiciliar. As ordens judiciais foram cumpridas em Petrolina, Itaquitinga e Recife, além de Juazeiro, na Bahia, e na cidade do Rio de Janeiro.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Petrolina.

De acordo com a polícia, a investigação teve início em 2025 e resultou na operação desta quinta-feira, que contou com a participação de cerca de 150 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A ação teve apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), da Gerência de Inteligência e Segurança Penitenciária e Ressocialização (GISO/SEAP-PE), além das Polícias Civis da Bahia e do Rio de Janeiro.