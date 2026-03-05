Em conversa com namorada, Vorcaro disse que iria se encontrar com "Alexandre Moraes"

Em um dos trechos da conversa, dono do Banco Master disse que chegou a fazer uma chamada de vídeo exibindo a presença da pessoa com nome semelhante ao do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

Daniel Vorcaro (Divulgação)

O banqueiro Daniel Vorcaro citou, em diálogos com sua namorada, que iria se encontrar com "Alexandre Moraes". Em um dos trechos da conversa, o dono do Banco Master disse que chegou a fazer com ela uma chamada de vídeo exibindo a presença da pessoa com nome semelhante ao do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A informação foi publicada inicialmente pelo site Metrópoles. O Estadão também teve acesso aos trechos da conversa, que foram armazenadas na nuvem do aparelho celular do banqueiro.

Em 19 de abril de 2025, Vorcaro diz a Martha Graeff: "To indo encontrar alexandre moraes aqui perto de casa". Ela pergunta: "Como assim? Ele tá em Campos??? Ou foi pra te ver?". Vorcaro, então, respondeu: "Ele tá passando feriado".

Posteriormente, em 29 de abril de 2025, o banqueiro faz uma chamada de vídeo com a namorada. Após o encerramento do vídeo, ela lhe pergunta: "Quem era o primeiro cara?". Vorcaro responde: "Alexandre moraes".

Em 24 de abril de 2024, o banqueiro contou a ela que tinha feito um discurso em um evento para ministros do STF e também do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vorcaro não explica, porém, qual foi o evento e quais magistrados estariam presentes.

Nesta quarta-feira, 4, Vorcaro foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades na gestão do banco, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Segundo a Polícia Federal, o banqueiro faz parte de uma "organização criminosa" de "profissionais do crime", chamada de "A Turma", que usa violência e coação como uma "milícia privada".

"A atuação da organização criminosa não é pueril. Pelo contrário são profissionais do crime, que atuam de forma coordenada, com a captação ilícita de servidores públicos dos mais altos escalões da República, ao mesmo tempo que buscam influenciar a opinião pública contra os agentes do Estado envolvidos na investigação e desmantelamento do esquema criminoso multibilionário", afirmou a PF ao ministro André Mendonça, reforçando que servidores da PF, do STF, do Ministério Público Federal e do Banco Central estavam em "risco concreto".

A defesa de Vorcaro afirmou que o banqueiro colaborou "de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça".

Com informações do Estadão Conteúdo.