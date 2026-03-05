Caso Vorcaro: trecho de decisão de ministro do STF cita envolvimento de "altos escalões da República"

Trecho da decisão do ministro André Mendonça sobre o esquema envolvendo o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, chama atenção para suposto envolvimento de "altos escalões da República"

Daniel Vorcaro (Reprodução)

Um trecho da decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o esquema envolvendo o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso na quarta (4), chama a atenção para suposto envolvimento de “altos escalões da República”

Publicado pelo blog de Julia Duailibi, no Portal g1, nesta quinta-feira (5), o documento descreve a atuação do esquema de Vorcaro.

“Verifica-se que a atuação da organização criminosa não é pueril. São profissionais do crime, que atuam de forma coordenada, com captação ilícita de servidores públicos dos mais altos escalões da República, ao mesmo tempo em que buscam influenciar a opinião pública contra os agentes do estado envolvidos na investigação...”

Prisão

Vorcaro foi preso pela Polícia Federal na segunda etapa da Operação Compliance Zero.

Na ação da PF, ficou exposto o esquema de crimes, com denúncias de invasão de sistemas de informação de polícias em várias partes do mundo e até ameaças a “inimigos”.

Na decisão de André Mendonça, não ficou claro quem são os “integrantes do alto escalão” supostamente envolvidos no esquema nem quais crimes eles teriam praticado.

O ministro não expressou a possibilidade de enviar o inquérito para a primeira instância ou de desmembrar a investigação.

Na decisão, Mendonça acatou todos os pedidos feitos pelos delegados da Polícia Federal. Entre as decisões, ele atendeu ao pedido da PF para que Daniel Vorcaro não fique em uma carceragem da Polícia Federal, mas seja levado para uma unidade estadual.

A medida é vista por investigadores como relevante porque as condições em uma penitenciária estadual costumam ser mais duras do que nas carceragens da PF. Por isso, há avaliações de que a decisão pode abrir caminho para uma eventual delação premiada.