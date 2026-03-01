Nikolas Ferreira diz que destino final de Lula e Moraes é a prisão e chama ministro de 'panaca'

Em discurso marcado por críticas ao governo federal e ao Judiciário, Nikolas acusou Moraes de promover perseguição política e afirmou que "o Brasil não tem medo" dele

Deputado federal Nikolas Ferreira discursou em ato bolsonarista em Copacabana (Reprodução/Youtube)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse neste domingo, 1º de março, no ato "Acorda Brasil", organizado por políticos da direita na Avenida Paulista, que o "destino final" do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é a prisão.

Em discurso marcado por críticas ao governo federal e ao Judiciário, Nikolas também acusou Moraes de promover perseguição política e afirmou que "o Brasil não tem medo" dele.

Dirigindo-se diretamente ao magistrado, o deputado utilizou termos como "pateta" e "panaca" ao criticá-lo.

"Se a gente derrubar um, cai outro, cai Moraes, cai todo mundo", disse ele, ao defender uma "avalanche verde e amarela."

O parlamentar também defendeu a derrubada do veto presidencial à proposta que reduz penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e afirmou que o movimento continuará pressionando por anistia.