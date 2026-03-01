Moraes autoriza Bolsonaro a receber estímulo elétrico craniano contra soluços na prisão

Ministro Alexandre de Moraes (D), do Supremo Tribunal Federal, discursando em uma sessão para analisar as acusações contra supostos parceiros ocultos no assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, em Brasília, em 18 de junho de 2024, e o ex-presidente Jair Bolsonaro falando à imprensa após deixar o Senado Federal em Brasília, em 26 de março de 2025. Em 4 de agosto de 2025, o Juiz Alexandre de Moraes colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar por violar uma proibição de uso de redes sociais, intensificando um impasse dramático entre o tribunal e o político de extrema direita acusado de planejar um golpe. (Foto de Evaristo SA / AFP) ( AFP)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele inicie um novo tratamento contra crises de soluço por meio de um Estímulo Elétrico Craniano (CES).

De acordo com a decisão de Moraes, o médico Ricardo Caiado poderá visitar Bolsonaro três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, às 19h, portando os equipamentos para o tratamento. Os aparelhos médicos precisam ser vistoriados, segundo a decisão do ministro.

Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, também conhecido como Papudinha. Ele foi transferido para a unidade em 15 de janeiro após uma articulação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O ex-presidente foi condenado em 11 de setembro do ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão por comandar uma tentativa de golpe. Ele foi considerado culpado pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Segundo a petição feita pela defesa de Bolsonaro, o tratamento será feito por meio de clipes auriculares bilaterais, com sessões de 50 minutos a uma hora, enquanto o paciente permanece em repouso consciente.

“Quando das primeiras aplicações da neuromodulação, então por oito dias, foi possível documentar melhoras perceptíveis tanto nos parâmetros gerais de saúde, incluindo sono e ansiedade/depressão, como também no quadro de soluços”, argumentam os advogados.

Os advogados pediram que as sessões ocorressem, preferencialmente, ao final do dia, em horário próximo ao repouso noturno, respeitadas as regras de segurança, o que foi atendido por Moraes.

Os advogados argumentam que o tratamento precisa ser realizado de forma constante e por prazo indeterminado.