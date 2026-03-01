° / °
Em carta, Jair Bolsonaro lamenta críticas da direita a aliados e a Michelle

Carta de Bolsonaro foi publicada pelo deputado federal Nikolas Ferreira

Estadão Conteúdo

Publicado: 01/03/2026 às 11:30

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou no X uma carta escrita à mão pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, na qual ele afirma lamentar críticas feitas por integrantes da própria direita a aliados e à sua esposa, Michelle Bolsonaro, além de defender união no campo conservador.

Na carta, Bolsonaro afirma que pediu à sua esposa para que se envolva na política apenas após este mês de março, pois ela estaria "por demais ocupada no atendimento da nossa filha Laura, recém-operada, bem como nos cuidados da minha pessoa".

O ex-presidente também faz um apelo por unidade nas articulações eleitorais. "Numa campanha majoritária, bem como às cobiçadas vagas para o Senado, os apoios devem vir pelo diálogo e convencimento, nunca por pressões ou ataques entre aliados", escreveu.

 

Bolsonaro , Flávio Bolsonaro , Nikolas Ferreira
