Em carta, Jair Bolsonaro lamenta críticas da direita a aliados e a Michelle
Carta de Bolsonaro foi publicada pelo deputado federal Nikolas Ferreira
Publicado: 01/03/2026 às 11:30
Ex-presidente Jair Bolsonaro (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou no X uma carta escrita à mão pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, na qual ele afirma lamentar críticas feitas por integrantes da própria direita a aliados e à sua esposa, Michelle Bolsonaro, além de defender união no campo conservador.
Segue o líder! ????????????????— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 1, 2026
“Dirijo-me a todos que comungam
conosco dos mesmos valores - Deus, Pá-
tria, família e liberdade - para dizer que lamento as críticas da própria direita dirigidas a alguns colegas e à minha esposa.
A Michelle pedi para se envolver
na política após março/26,… pic.twitter.com/38biXDpBzN
Na carta, Bolsonaro afirma que pediu à sua esposa para que se envolva na política apenas após este mês de março, pois ela estaria "por demais ocupada no atendimento da nossa filha Laura, recém-operada, bem como nos cuidados da minha pessoa".
O ex-presidente também faz um apelo por unidade nas articulações eleitorais. "Numa campanha majoritária, bem como às cobiçadas vagas para o Senado, os apoios devem vir pelo diálogo e convencimento, nunca por pressões ou ataques entre aliados", escreveu.