Flávio Bolsonaro diz que direita tem "batalha pela frente" para derrubar veto de Lula
Em ato, Flávio Bolsonaro diz que grupo tem 'batalha', de derrubar veto de Lula sobre dosimetria.
Publicado: 01/03/2026 às 18:01
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o pastor Silas Malafaia participam da manifestação "Acorda, Brasil", na avenida Paulista (Jefferson Aguiar/Pera Photo Press)
Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo, 1º de março, durante o ato "Acorda, Brasil", promovido pela direita na Avenida Paulista que o grupo político tem "uma batalha pela frente" para derrubar o veto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao projeto de lei da dosimetria relacionado aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.
Segundo ele, o PL não é exatamente o que o grupo gostaria, mas já representaria um primeiro avanço. "Com a derrubada do veto, praticamente todas as pessoas do 8 de janeiro vão poder ir para as suas casas", disse.
Flávio também agradeceu o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), afirmando que ambos "vestiram a camisa do Brasil" e estão comprometidos com o que chamou de "projeto de resgate da nação".
Tarcísio, no entanto, não participou do ato, assim como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Em discurso com críticas ao governo federal, o senador classificou a gestão de Lula como "horrorosa" e disse que os jovens "continuam sem expectativa".
Ele afirmou ainda que as mulheres devem ser abraçadas e protegidas, sem hipocrisia.
Ao mencionar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, Flávio declarou que ele "está vivo" politicamente e que seus apoiadores "vão carregar esse sobrenome até a vitória".