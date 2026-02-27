Eleições 2026: Lula e Flávio Bolsonaro têm empate técnico nos dois turnos, diz Paraná Pesquisas

Na pesquisa, cinco cenários foram apresentados; Flávio Bolsonaro e Lula aparecem na disputa

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Fotos: Edilson Rodrigues/Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR)

Segundo novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (27), o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentam um empate técnico no primeiro e segundo turno no cenário das eleições presidenciais, marcadas para outubro deste ano.

Na pesquisa, cinco cenários foram apresentados – dois do primeiro turno e três do segundo turno. Entre os dias 22 e 25 de fevereiro, 2.080 eleitores foram entrevistados pessoalmente em seus domicílios. O instituto indica que a margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%.

Realizada com recursos próprios do instituto, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-07974/2026.

Primeiro turno

Em um primeiro cenário, Lula apresenta 39,6% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 35,3%. Ratinho Junior (PSD), aparece com 7,6%, Romeu Zema (Novo) com 3,8%, Renan Santos (Missão) com 1,5% e Aldo Rebelo (DC) com 0,5%. Pessoas que votam branco, nulo ou nenhum representam 6,5%, enquanto a categoria “não sabe/não opiniou”, 5%.

Flávio surge atrás de Lula no segundo cenário, com 36,% contra 40,5% do atual presidente da República. Em seguida, Zema aparece com 4,3%; Ronaldo Caiado (União), com 3,7%; Renan Santos, 1,5%; e Aldo Rebelo, 0,4%. Votos branco, nulos e nenhum são 7,8%, e 5,2% estão na categoria “não sabe/não opinou”.

Segundo turno

Apesar de existir o empate técnico, aqui, Lula é ultrapassado por Flávio Bolsonaro pela primeira vez. Contra o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula aparece com 43,8% das intenções de voto, enquanto Flávio está com 44,4%. “Nenhum/branco/nulo” são 10% dos entrevistados e “não sabe/não opinou”, 5%.

Em uma simulação onde Lula disputa o segundo turno com Ratinho Jr., o atual presidente aparece com 43,6% contra 39,7% do governador do Paraná. “Nenhum/branco/nulo” são 10% dos entrevistados e “não sabe/não opinou”, 6,2%.

Já em um cenário de Lula x Ronaldo Caiado (União Brasil), o petista avança na frente, com 45,3%, e o governador de Goiás aparece com 36,2%. Nenhum/branco/nulo” são 12.1% dos entrevistados e “não sabe/não opinou”, 6,3%.

Com informações da CNN Brasil.

