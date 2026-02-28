Chefe da ONU pede cessar-fogo no Oriente Médio
António Guterres alerta para risco de conflito regional
Publicado: 28/02/2026 às 17:31
Secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres. (ONU/Jean-Marc Ferré (arquivo))
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, fez neste sábado (28) um apelo público pela cessação imediata das hostilidades no Oriente Médio, após novos ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.
Em comunicado, Guterres condenou a escalada militar na região e afirmou que o uso da força e as retaliações subsequentes colocam em risco a paz e a segurança internacionais.
“Peço o cessar imediato das hostilidades e a desescalada”, declarou. Segundo ele, a continuidade dos confrontos pode desencadear um conflito regional mais amplo, com graves consequências para civis e para a estabilidade do Oriente Médio.
- Ataques ao Irã deixam ao menos 201 mortos e cerca de 750 feridos
- Itamaraty desaconselha viagens a 11 países após ataque ao Irã
- Irã pede ao Conselho de Segurança da ONU para 'agir de imediato' após ataque dos EUA e Israel
- ONU convoca reunião urgente do Conselho de Segurança para discutir ataque ao Irã
Apelo ao direito internacional
O chefe da ONU também reforçou que todos os Estados-Membros devem respeitar suas obrigações conforme o direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas, que proíbe a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado.
Guterres afirmou ainda que não há alternativa viável à solução pacífica das controvérsias internacionais e incentivou as partes envolvidas a retornarem imediatamente à mesa de negociações.
“O fracasso em desescalar pode ter consequências graves para toda a região”, alertou.
Leia na Agência Brasil