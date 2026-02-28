ONU convoca reunião urgente do Conselho de Segurança para discutir ataque ao Irã

Explosão em Teerã, no Irã (reprodução de vídeo)

O Conselho de Segurança da ONU fará uma reunião de emergência neste sábado (28) para discutir os ataques ao Irã feitos pelos Estados Unidos e Israel durante a madrugada. A informação foi confirmada pelo The New York Times.

A reunião está marcada para as 18h, no horário de Brasília. O encontro foi um pedido da França, do Bahrein e do próprio Irã.

Após semanas de ameaças, Estados Unidos e Israel lançaram, neste sábado (28), um ataque "de grande envergadura" contra o Irã, onde foram registradas explosões em Teerã e em outras cidades. Entre os alvos atacados na chamada operação "Fúria Épica", estão o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, no poder desde 1989, e o presidente Masoud Pezeshkian, segundo a rádio-televisão pública israelense. "Este regime terrorista não pode nunca ter uma arma atômica", disse o presidente americano, Donald Trump, ao anunciar o ataque. O presidente republicano apresentou esta campanha "maciça" como uma "missão nobre", e admitiu que seu país poderia sofrer baixas. O Irã respondeu lançando mísseis e drones contra Israel e ataques contra bases americanas em vários países da região, afirmou a Guarda Revolucionária. Correspondentes da AFP reportaram explosões em Jerusalém, mas também em outros países da região, como Emirados Árabes, Catar, Kuwait, Arábia Saudita e Bahrein, onde um ataque com mísseis atingiu instalações da V Frota americana. As informações são da AFP.

O ataque deste sábado ocorreu após diversas ameaças de Donald Trump. O presidente dos EUA diz enxergar a ação como uma oportunidade para mudar o regime em Teerã.

É a segunda vez em menos de um ano que as forças armadas dos EUA atacam o Irã. Em junho passado, as forças americanas bombardearam três instalações nucleares no país. Desta vez, autoridades americanas afirmaram que esperavam um ataque muito mais extenso.

O Irã revidou disparando uma série de mísseis e drones contra Israel, além de lançar ataques contra bases militares americanas na região, incluindo a Base Aérea de Al Udeid, no Catar, a Base Aérea de Ali Al Salem, no Kuwait, a Base Aérea de Al Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, e o quartel-general da Quinta Frota dos EUA, no Bahrein.

O governo brasileiro divulgou uma nota condenando os ataques e defendendo uma negociação entre as partes envolvidas no conflito.

Na nota, o Itamaraty pede aos envolvidos que respeitem o direito internacional e "exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil".