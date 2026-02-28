Itamaraty desaconselha viagens a 11 países após ataque ao Irã

Uma coluna de fumaça se eleva após uma suposta explosão em Teerã, no Irã ( AFP)

O Ministério das Relações Exteriores emitiu neste sábado (28) um alerta consular orientando brasileiros a evitarem viagens a 11 países do Oriente Médio, após a escalada militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Segundo o comunicado, a medida foi adotada “à luz da recente escalada das tensões no Oriente Médio”.

A recomendação é que cidadãos não se desloquem para:

Irã;

Israel;

Catar;

Kuwait;

Emirados Árabes Unidos;

Bahrein;

Jordânia;

Iraque;

Líbano;

Palestina;

Síria.



Orientações



Para brasileiros que já estão nesses países, o Itamaraty recomenda atenção redobrada e cumprimento rigoroso das orientações das autoridades locais.

Em caso de bombardeios ou ataques aéreos, a orientação é buscar imediatamente o abrigo mais próximo. Quem estiver na rua deve procurar estações de metrô, viadutos ou estacionamentos subterrâneos. Em residências, a recomendação é permanecer em cômodos internos, com ao menos duas paredes entre a pessoa e a área externa do prédio, mantendo portas e janelas fechadas.

O ministério também aconselha evitar permanecer na linha de visão do céu, priorizar áreas mais internas da estrutura e procurar abrigo antes de utilizar aplicativos de mensagens ou realizar chamadas telefônicas. Outra recomendação é manter reserva de água, enchendo banheiras ou recipientes grandes.

Entre as orientações gerais estão evitar multidões e protestos, acompanhar canais oficiais das embaixadas brasileiras, monitorar a imprensa local e verificar se documentos de viagem têm pelo menos seis meses de validade. Em caso de cancelamento de voos, o cidadão deve procurar a companhia aérea para remarcação.

De acordo com o Itamaraty, situações de emergência consular são aquelas que envolvem risco imediato à vida, à segurança ou à dignidade de cidadãos brasileiros no exterior.

Contatos de emergência

Caso cidadãos brasileiros nos 11 países tenham algum problema, o Ministério das Relações Exteriores recomenda entrar em contato com as representações consulares na região.

O Itamaraty divulgou uma lista de telefones:

Embaixada em Teerã: +98 (0) 912-148-5200

Embaixada em Tel Aviv: +972 54 803 5858

Embaixada em Doha: +974 6612 6585

Embaixada no Kuwait: +965 6684 0540

Embaixada em Abu Dhabi: +971 50 668 3258

Embaixada em Manama: +973 3364 6483

Embaixada em Amã: +962 7 7558 4460

Embaixada em Bagdá: +964 780 929 1396

Embaixada em Beirute: +961 70 108 374

Escritório de Representação em Ramala: +972 59 205 5510

Embaixada em Damasco: +963 933 213 438

Condenação oficial



O governo brasileiro também condenou os ataques contra o Irã, classificando a ofensiva como fator de agravamento da instabilidade regional e risco à paz no Oriente Médio.

A operação foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e contou com a participação de Israel. O Irã afirmou que a ação violou sua soberania e iniciou retaliações contra alvos na região.

Leia na Agência Brasil