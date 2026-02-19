° / °
Política
Alepe

Audiência pública sobre a LOA 2026 acontecerá no próximo dia 24 na Alepe

Cronograma para tramitação de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 em Pernambuco será finalizado no dia 10 de março

Amanda Medeiros

Publicado: 19/02/2026 às 20:29

Seguir no Google News Seguir

Alepe/Foto: Blog Dantas Barreto

Alepe (Foto: Blog Dantas Barreto)

A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realiza no próximo dia 24 uma audiência pública para debater os gastos estimados para 2026. A reunião está prevista no cronograma de tramitação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e deverá contar com a presença de um representante do Poder Executivo.

Uma primeira versão da LOA foi aprovada no fim de 2025, porém o veto da governadora Raquel Lyra a diversas emendas levou à reorganização do calendário de tramitação, após polêmicas na Casa. O deputado estadual Antônio Coelho (União Brasil) argumentou que as justificativas para o veto “extrapolavam a delimitação constitucional”, arquivando o pedido da governadora em um primeiro momento.

Veja também:

Em janeiro, o projeto retornou ao plenário para nova votação, seguindo o calendário estabelecido pela Comissão. O prazo para apresentação de emendas segue aberto até o dia 27 deste mês, às 13h. As discussões e a votação dos pareceres parciais poderão ocorrer até dia 3 de março. Já a análise e a votação do parecer geral, bem como a redação final do projeto, estão previstas para serem concluídas até 10 de março.

A relatoria ficará sob responsabilidade do deputado estadual Diogo Moraes (PSDB), como sub-relator, enquanto Antônio Coelho (União Brasil) atuará como relator-geral da matéria.

 

Alepe , Audiência pública , Comissão de Finanças , Lei Orçamentária Anual , LOA , Raquel Lyra
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP