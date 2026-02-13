Ministro da Saúde destaca investimentos na indústria durante visita de Lula em PE

Alexandre Padilha abordou planos e investimentos para o fortalecimento da indústria nacional da saúde e destacou importância da presença de Lula no carnaval do Recife

Visita do Presidente Lula a fábrica da Aché (Crysli Viana/DP)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, abordou planos e investimentos para o fortalecimento da indústria nacional da saúde durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Pernambuco, nesta sexta-feira (13). Padilha ainda destacou a importância da presença do chefe do executivo no carnaval da capital pernambucana.

Padilha iniciou ressaltando a relevância do estímulo ao complexo econômico-industrial da saúde no estado. “Queremos ser cada vez mais um país independente na produção de medicamentos, terapias e insumos. Todos conhecem a dedicação do presidente Lula em transformar Pernambuco em um grande polo da indústria farmacêutica e tecnológica”, afirmou em entrevista coletiva ao final da visita presidencial na fábrica da Aché, no Cabo de Santo Agostinho.

Com foco na captação de investimentos e na formalização de acordos internacionais, o ministro também comentou a agenda do presidente na Índia e na Coreia do Sul, destacando que a viagem tem como objetivo “fortalecer a capacidade nacional de produção de medicamentos, com ênfase nas indústrias brasileiras e nas instituições públicas, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)”.

Ainda sobre investimentos, Padilha destacou o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como principal agência de desenvolvimento e financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e da inovação tecnológica na área. Segundo ele, o banco atua não apenas no fortalecimento da indústria farmacêutica, mas também no incentivo à pesquisa e à inovação. “Só nesta semana o presidente esteve em dois grandes empreendimentos que só são possíveis graças à liderança do SUS, do governo federal e ao financiamento do BNDES”, declarou.



Lula no Carnaval do Recife

Em outro momento da coletiva, Padilha falou sobre o simbolismo da participação de Lula no carnaval do Recife e ressaltou a importância de valorizar a cultura popular em Pernambuco e em todo o país. “Lula é um presidente que prestigia o carnaval. Já tivemos presidentes que disseram que o carnaval era algo ruim para o Brasil, que atrasava o país, um movimento contrário a uma manifestação cultural que gera emprego e renda”, afirmou.

O ministro também destacou o impacto da presença de Lula e do valor da festa para o estado. “Pernambuco ganha muito com o carnaval. A presença do presidente no Galo da Madrugada, um bloco popular, é um reconhecimento dessa identidade cultural tão importante", concluiu.