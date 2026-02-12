Carnaval 2026: João Campos diz que ele e Lula "estão animados com cenário em Pernambuco"

No Marco Zero, prefeito do Recife celebrou encontro recente com o presidente e destacou o caráter democrático da festa na capital

João Campos e Victor Marques participaram da abertura do Carnaval 2026, no Recife (Rafael Vieira/DP )

Na abertura do Carnaval do Recife 2026, nesta quinta (12), o prefeito João Campos (PSB) afirmou que ele e o presidente Lula (PT) “estão muito animados com o cenário [político] aqui em Pernambuco”. Até o momento, o petista não declarou para quem irá seu apoio nas eleições para o Governo de Pernambuco.

Lula virá para o estado nesta sexta-feira (13) para a inauguração da expansão do Aché Laboratórios Farmacêuticos, no Complexo de Suape, no Cabo de Santo Agostinho. No sábado (14), ele passará o carnaval no Galo da Madrugada. Campos e a governadora Raquel Lyra (PSD) estão confirmados nas duas agendas.

No início da semana, o prefeito e presidente nacional do PSB esteve em Brasília, onde se reuniu com Lula. “Tivemos uma conversa extraordinária. Nós dois estamos muito animados. A gente pode falar de política, de cenários do Brasil a fora”, afirmou Campos.

Sobre a passagem do presidente pela capital durante o carnaval, João disse ter certeza de que Lula será bem-vindo e que Pernambuco e o Recife irão recepcioná-lo “muito bem”.

Último Carnaval

Carnaval 2026: João Campos diz que está "grato" e "com esperança no futuro"

Carnaval 2026: Tumaraca leva cores e batuque para o Marco Zero do Recife

Carnaval 2026: veja ao vivo os shows do Marco Zero nesta quinta (12) Veja também:

Durante coletiva de imprensa na abertura do Carnaval do Recife, nesta quinta-feira (12), João desconversou sobre a possibilidade de este ser o último Carnaval como gestor da capital pernambucana.

Perguntado se sente o gostinho do último carnaval à frente da prefeitura, Campos disse estar “muito feliz” e ainda comentou que “nunca fez nada pela metade”. “É o sentimento verdadeiro de muita gratidão e realização.

“Estamos fazendo um carnaval bem feito e democrático. Você pode vir para o Bairro do Recife, não precisa pagar ingresso, não tem nenhum tipo de área fechada. Você verá diversas linguagens culturais em que 98% das atrações são de nossa terra", declarou.