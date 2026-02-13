Lula tem reuniões com ministros e visita fábrica em Suape nesta sexta-feira (13)

Lula visita as novas instalações expandidas da fábrica de medicamentos da Aché, em Suape, às 15h40

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda no Palácio do Planalto na manhã desta sexta-feira (13) com uma série de reuniões com ministros e assessores. De tarde, o presidente viaja para Pernambuco, onde visitará uma fábrica de medicamentos.

Às 9h, Lula recebe a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Às 10h, recebe o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius de Carvalho. Por fim às 11h, Lula recebe o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.

Às 13h o presidente parte para o Recife da Base Aérea de Brasília, com previsão de chegada às 15h10 no Aeroporto Internacional do Recife Guararapes. Lula visita as novas instalações expandidas da fábrica de medicamentos da Aché, em Suape, às 15h40.