Lula desembarca em Pernambuco nesta sexta (13) e deve ser acompanhado por Raquel e João; veja agenda

Presidente vai visitar fábrica de medicamentos em Suape e ver o desfile do Galo da Madrugada

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Pernambuco para visitar uma fábrica no Complexo de Suape, no Cabo de Santo Agostinho. No sábado (14), ele estará no Recife para acompanhar o tradicional desfile do bloco Galo da Madrugada.

A visita é à fábrica do Aché Laboratórios Farmacêuticos, que passa por expansão para produção de medicamentos estéreis líquidos.

Segundo o governo federal, a agenda integra a política para fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), inserida no contexto da Nova Indústria Brasil (NIB). O objetivo é aumentar a produção nacional de medicamentos, vacinas e equipamentos médicos, reduzindo a dependência do mercado internacional.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o prefeito do Recife, João Campos, devem acompanhar o presidente nos dois dias.