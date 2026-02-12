Carnaval 2026: veja ao vivo os shows do Marco Zero nesta quinta (12)

Confira a transmissão ao vivo da abertura do Carnaval do Recife, direto do Marco Zero.

Abertura do carnaval no Marco Zero, no Recife (Wesley D'Almeida/ PCR)

O Carnaval 2026 já começou no Recife! A folia na capital do estado comecou às 17h quando os Clarins de Momo de Pernambuco deram a largada na folia, no Palco do Marco Zero, na área central da cidade.

Na sequência, houve a apresentação do Encontro de Nações de Maracatu (Tumaraca), que contou com a participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo, Bacnaré e Voz Nagô.

Mais tarde, no palco do Marco Zero, as principais atrações são Lenine, João Gomes, com Jota.Pê e Mestrinho, e Priscila Senna.

Além de destaque na abertura da folia no Recife, Lenine é um dos homenageados do “Carnaval do Futuro”, tema de 2026 no Recife.

O Carnaval do Recife também irá homenagear a iabassê Carmen Virgínia e o tradicional Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos.

AO VIVO: TRASMISSÃO DO CARNAVAL DO RECIFE DIRETO DO MARCO ZERO