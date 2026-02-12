Carnaval 2026: Tumaraca leva cores e batuque para o Marco Zero do Recife

O Tumaraca abriu os festejos na cidade, nesta quinta (12), e reuniu diversas nações de maracatu de baque virado em uma celebração coletiva da cultura afro-pernambucana

Nações de maracatu abriram Carnaval do Recife (Karol Rodrigues/DP)

O Recife deu início oficial ao Carnaval 2026, nesta quinta-feira (12), com a abertura da programação no Marco Zero, no Bairro do Recife. A festa começou com o tradicional Tumaraca, encontro das nações de maracatu de baque virado, e reuniu milhares de foliões no principal palco da festa, marcando o início das celebrações na capital pernambucana.

O Tumaraca reuniu diversas nações de maracatu de baque virado em uma celebração coletiva da cultura afro-pernambucana.

O encontro contou com participações especiais das cantoras Luedji Luna, Karynna Spinelli e Gabi do Carmo, além do grupo Bacnaré, levando ao palco os batuques e tradições que simbolizam o início do ciclo carnavalesco na cidade.

“O Recife tem uma força cultural muito grande. Pernambuco tem uma força cultural muito grande e o nosso carnaval é o carnaval de rua gratuito democrático e inclusivo. O frevo parece uma linguagem universal do recifense falada pelos pés Então, a gente tem uma força muito grande que a gente pode mostrar o Brasil”, afirmou o prefeito João Campos.

Com o tema “Carnaval do Futuro”, a festa organizada pela prefeitura segue com uma programação ao longo da noite no Marco Zero, principal polo da folia recifense.

“Toda a arte gráfica do carnaval foi desenvolvida por um artista utilizando plataformas de inteligência artificial, o bordado, a costura, o passo, o personagem, a imagem… Tudo construído com capacidade tecnológica. Só pode falar de futuro quem tem tradição, quem tem história. E o Recife tem uma história formidável pra poder falar de futuro”, frisou o prefeito.

Após a apresentação de abertura, o cantor Lenine, um dos homenageados desta edição do carnaval, subirá ao palco acompanhado de convidados como Anavitória, Os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok.

Na sequência, João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho apresentarão o espetáculo “Dominguinho”, vencedor do Grammy Latino 2025 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. O show reunirá diferentes referências da música nordestina no centro da festa.

Encerrando a primeira noite de programação no Marco Zero, a cantora Priscila Senna comanda o público com sucessos do brega, à meia-noite.

Ao longo de todo o carnaval de 2026 na capital, cerca de 3 mil apresentações estão marcadas e distribuídas em 50 polos. De acordo com a gestão municipal, 98% das atrações são locais.

Quem não puder acompanhar a abertura do carnaval do Recife presencialmente no Marco Zero pode assistir às apresentações ao vivo pela TV Conecta, que transmite a programação dos shows e os principais momentos da festa.

Programação no Marco Zero na abertura do carnaval:

•17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu (com Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo e Bacnaré)

•19h30 - Lenine (com Anavitória, Os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok)

•22h - Dominguinho - João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho

•0h - Priscila Senna.

