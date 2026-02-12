Carnaval 2026: João Campos diz que está "grato" e "com esperança no futuro"

Na abertura do Carnaval 2026, o prefeito João Campos afirmou, nesta quinta (12), no Marco Zero do Recife, que "a maior honra é estar como prefeito e poder cuidar de toda a cidade"

João Campos e Victor Marques participaram da abertura do Carnaval 2026, no Recife (Rafael Vieira/DP )

Líder nas pesquisas da pré-campanha para o governo de Pernambuco, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), desconversou sobre a possibilidade de esse ser o último Carnaval como gestor da capital, durante a coletiva de imprensa na abertura da folia do Recife, nesta quinta-feira (12), no Marco Zero.

Acompanhado pelo vice-prefeito, Victor Marques, ele falou também dobre a “marca” quer deixar na gestão e sobre o Carnaval deste ano.

“Estamos fazendo um carnaval bem feito e democrático. Você pode vir para o Bairro do Recife, não precisa pagar ingresso, não tem nenhum tipo de área fechada. Você verá diversas linguagens culturais em que 98% das atrações são de nossa terra"

Principal cotado para disputar o pleito, no fim do ano, contra a atual governadora, Raquel Lyra (PSD), João Campos disse estar “grato e com muita esperança no futuro”.

Perguntado se sente o gostinho de último Carnaval na prefeitura, Campos disse estar “muito feliz” e ainda comentou que “nunca fez nada pela metade”.

“É o sentimento verdadeiro de muita gratidão e realização. Eu nunca fiz nada pela metade na minha vida. Tudo o que eu faço, quero fazer bem feito, quero me dedicar. A maior honra da minha vida é estar como prefeito e poder cuidar de toda a cidade”.

O prefeito também falou da certeza que está trabalhando pelo melhor. “Você percebe que cada ano tem uma novidade, uma melhoria de organização. O sentimento é de que a gente está fazendo o dever de casa com alegria, cumprindo a tarefa de forma bem feita”.