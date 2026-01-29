Presidente do PT de Pernambuco diz que Lula vem ao Recife para desfile do Galo da Madrugada

O deputado federal Carlos Veras afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem ao desfile do Galo da Madrugada, no Recife

O deputado federal e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de Pernambuco, Carlos Veras, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará presente no desfile do Galo da Madrugada, marcado para o dia 14 de fevereiro, no Centro do Recife.

“O presidente Lula confirma presença no Carnaval de Pernambuco. A festa vai ficar ainda mais animada com a participação do folião mais querido do Brasil. Em breve, a gente vai informar a programação completa. Aguardem!”, escreveu Carlos Veras em publicação compartilhada nas redes sociais.