Carnaval 2026: agendas de Raquel e João devem se cruzar no Galo disputando atenção de Lula

Prováveis oponentes nas eleições de outubro, os dois gestores deverão ter roteiros separados durante as festividades

Prefeito João Campos e governadora Raquel Lyra (Foto: Reprodução)

Com a expectativa da vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Galo da Madrugada, neste sábado (14), a governadora Raquel Lyra (PSD) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), pela primeira, e talvez única vez, poderão estar no mesmo “palanque”, disputando a atenção de Lula, durante a folia de Momo.

A vinda do presidente, apesar de ainda estar como prevista pelo Palácio do Planalto, foi confirmada ontem pelo presidente estadual do PT, deputado federal Carlos Veras, e pelo senador petista, Humberto Costa. A confirmação foi feita pelos petistas ontem durante evento na Câmara Municipal do Recife.

O encontro deve acontecer em meio ao cenário em que o PT ainda não definiu oficialmente qual caminho deve seguir na disputa pelo Governo de Pernambuco nas eleições de 2026, em outubro.

Na última terça-feira (10), João Campos esteve em Brasília e se reuniu com Lula no Palácio do Planalto, reforçando as articulações políticas e apoios entre PS-PSB e alimentando as expectativas sobre a visita do presidente ao Carnaval do Recife.

Ontem, Raquel, que é presidente estadual do PSD, mas também próxima do governo federal, saiu pela tangente quanto a apoio a um candidato do seu partido à Presidência da República ou ao presidente Lula (PT). Ao ser perguntada, em entrevista à CNN Brasil, se receberia o futuro candidato do PSD, que ainda não foi definido, a governadora respondeu que, “nesse momento, ainda tem muita coisa incerta”. “A única certeza que tenho é que sou governadora de Pernambuco e preciso cuidar do povo”, disse.

O desfile do Galo deverá ser a única programação do Carnaval que Raquel e João terão juntos, podendo se tornar um dos momentos mais simbólicos do ano na disputa política que já começa a se desenhar para 2026.

Programação de Raquel e João

A governadora Raquel Lyra deve iniciar sua programação carnavalesca nesta quinta-feira (12), com presença na abertura oficial do Carnaval de Olinda ao lado da prefeita Mirella Almeida (PSD). Já João Campos começa as festividades no Recife, com a programação de shows no polo do Marco Zero.

Além do Galo, Raquel irá participar do carnaval no interior e na Região Metropolitana do Recife. No sábado (14), Raquel acompanhará o desfile do Galo da Madrugada, tradicional bloco carnavalesco com um público que chega a 2 milhões de pessoas. Em seguida, partirá para Salgueiro, no Sertão Central, onde a festa é marcada por apresentações em trios elétricos distribuídos em diversos polos.

O domingo (15) será dedicado ao Agreste, com visitas a Bezerros, conhecida pelos Papangus e pela tradição do carnaval mascarado centenário, e a Pesqueira, onde frevo, blocos e os tradicionais Caiporas animam as ruas. Na segunda-feira (16), a governadora estará em Nazaré da Mata, referência nacional do maracatu rural, seguindo para Paudalho, município com forte tradição do carnaval de rua.

Na terça-feira (17), Raquel Lyra visitará Aliança, destacada pela tradição dos caboclinhos. Encerrando a agenda, na quarta-feira (18), participa das festividades carnavalescas em Camaragibe.

João deverá marcar presença em diversas festas do “Carnaval do Futuro” em bairros do Recife ampliando sua visibilidade na capital.

