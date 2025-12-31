Real Time/Big Data: João Campos tem 56% e Raquel Lyra 27% para o Governo de Pernambuco em 2026,

Na pesquisa realizada às vésperas do início do ano eleitoral, o prefeito do Recife tem vantagem de 29 pontos percentuais, a pouco mais de nove meses do pleito

João e Raquel dividem o estado em amarelo e azul (Rafael Vieira/DP Foto e Hesíodo Góes/PSDB)

Na disputa pelo Governo de Pernambuco, o prefeito do Recife João Campos (PSB) lidera com 56% das intenções de voto, enquanto a atual governadora Raquel Lyra (PSD) aparece com 27%, segundo pesquisa do instituto Real Time/Big Data, encomendada pela Record. A vantagem do prefeito do Recife é de 29 pontos percentuais, a pouco mais de nove meses do pleito.

O levantamento, realizado nos dias 29 e 30 de dezembro de 2025, ouviu 1.200 eleitores em todas as regiões do estado e revela um cenário favorável para João Campos no principal quadro estimulado, com os demais pré-candidatos aparecendo de forma residual.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor escolhe seu candidato, 37% afirmam já ter decidido o voto, enquanto 46% dizem não ter escolhido candidato e 17% declaram não pretender votar.

Entre os citados, João Campos aparece com 19%, à frente de Raquel Lyra, que soma 14%. Os nomes de Marília Arraes (Solidariedade), Eduardo Moura (NOVO), Gilson Machado (PL), também aparecem entre os eleitores, todos totalizando 1%.

Veja o cenário estimulado para disputa do Governo de Pernambuco:

João Campos (PSB): 56%

Raquel Lyra (PSD): 27%

Eduardo Moura (Novo): 8%

Ivan Moraes (PSOL): 2%

Branco/Nulo: 4%

NS/NR: 3%

Desempenho por regiões

João Campos lidera em todas as regiões do estado, com maior vantagem na Região Metropolitana do Recife. Raquel Lyra atinge sua maior parcela de eleitores no Agreste de Pernambuco, mas ainda não alcança vantagem.

Região Metropolitana do Recife:

João Campos: 63%

Raquel Lyra: 18%

Eduardo Moura: 13%

Ivan Moraes: 4%

Branco/Nulo: 1%

NS/NR: 1%

Zona da Mata:

João Campos: 60%

Raquel Lyra: 31%

Eduardo Moura: 5%

Ivan Moraes: 1%

Branco/Nulo: 2%

NS/NR: 1%

Agreste:

João Campos: 46%

Raquel Lyra: 36%

Eduardo Moura: 4%

Ivan Moraes: 1%

Branco/Nulo: 7%

NS/NR: 6%

Sertão:

João Campos: 49%

Raquel Lyra: 33%

Eduardo Moura: 2%

Ivan Moraes: 1%

Branco/Nulo: 8%

NS/NR: 7%

São Francisco:

João Campos: 49%

Raquel Lyra: 34%

Eduardo Moura: 2%

Ivan Moraes: 1%

Branco/Nulo: 8%

NS/NR: 6%

Perfil do voto

Gênero:

Homens

João Campos: 54%

Raquel Lyra: 27%

Eduardo Moura: 11%

Ivan Moraes: 2%

Branco/Nulo: 5%

NS/NR: 1%

Mulheres

João Campos: 58%

Raquel Lyra: 27%

Eduardo Moura: 5%

Ivan Moraes: 2%

Branco/Nulo: 3%

NS/NR: 5%

Idade:

16 a 34 anos

João Campos: 59%

Raquel Lyra: 25%

Eduardo Moura: 10%

Ivan Moraes: 3%

Branco/Nulo: 2%

NS/NR: 1%



35 a 59 anos

João Campos: 57%

Raquel Lyra: 29%

Eduardo Moura: 8%

Ivan Moraes: 2%

Branco/Nulo: 2%

NS/NR: 2%

60 anos ou mais

João Campos: 50%

Raquel Lyra: 27%

Eduardo Moura: 5%

Ivan Moraes: 1%

Branco/Nulo: 10%

NS/NR: 7%

Renda:

Até 2 salários mínimos

João Campos: 58%

Raquel Lyra: 23%

Eduardo Moura: 7%

Ivan Moraes: 1%

Branco/Nulo: 6%

NS/NR: 4%

De 2 a 5 salários mínimos

João Campos: 54%

Raquel Lyra: 31%

Eduardo Moura: 9%

Ivan Moraes: 4%

Branco/Nulo: 1%

NS/NR: 1%

Mais de 5 salários mínimos

João Campos: 45%

Raquel Lyra: 40%

Eduardo Moura: 13%

Ivan Moraes: 0%

Branco/Nulo: 1%

NS/NR: 1%

Rejeição

Raquel Lyra (PSD): 45%

Ivan Moraes (PSOL): 30%

João Campos (PSB): 29%

Eduardo Moura (Novo): 23%

Votabilidade

João Campos (PSB)

Voto com certeza: 22%

Pode votar: 41%

Conhece e não votaria: 30%

Não conhece para opinar: 7%

Raquel Lyra (PSD)

Voto com certeza: 15%

Pode votar: 35%

Conhece e não votaria: 45%

Não conhece para opinar: 5%

Eduardo Moura (Novo)

Voto com certeza: 3%

Pode votar: 19%

Conhece e não votaria: 25%

Não conhece para opinar: 53%

Ivan Moraes (PSOL)

Voto com certeza: 1%

Pode votar: 13%

Conhece e não votaria: 31%

Não conhece para opinar: 55%

Avaliação administrativa

A governadora Raquel Lyra tem 50% de aprovação e 46% de desaprovação. Para 28%, sua gestão é avaliada como ótima ou boa, enquanto 26% consideram ruim ou péssima.

Já o prefeito João Campos registra 72% de aprovação no Recife, com 52% de avaliação ótima ou boa. Fora da capital, sua imagem também é positiva para 61% dos entrevistados.

Sentimento de vitória

Entre os eleitores, 65% acreditam que João Campos vencerá a eleição de 2026, enquanto 30% que apontam Raquel Lyra como vencedora. O vereador do Recife Eduardo Moura aparece com 1% de eleitores que acreditam na sua vitória, enquanto 4% não souberam responder.

Prioridades do eleitor

Questionados sobre a principal prioridade do próximo governo estadual, os eleitores apontam: