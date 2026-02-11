Gestão de Raquel Lyra é aprovada por 49% e desaprovada por 46%, aponta Real Time Big Data

Entre os dias 9 e 10 de fevereiro a pesquisa entrevistou 2.000 eleitores em Pernambuco, com intervalo de confiança de 95%

Governadora Raquel Lyra (Francisco Silva/DP Foto)

O governo de Raquel Lyra (PSD) tem 49% de aprovação, de acordo com pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira (11). A desaprovação soma 46% e 5% não sabem ou não responderam.

Para 27%, a gestão da governadora é considerada ótima ou boa, enquanto 21% a julgam como ruim ou péssima. 48% avaliam o governo como regular e os outros 4% não sabem opinar ou não responderam.

Na pesquisa anterior, em dezembro de 2025, Raquel Lyra tinha 50% de aprovação e 46% de desaprovação. No período, para 28% sua gestão havia sido avaliada como ótima ou boa, enquanto 26% consideraram ruim ou péssima.

Método

2.000 eleitores foram ouvidos entre os dias 9 e 10 de fevereiro deste ano, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo PE-09944/2026.

Já o levantamento realizado nos dias 29 e 30 de dezembro de 2025, pela mesma agência, ouviu 1.200 eleitores em todas as regiões de Pernambuco.

