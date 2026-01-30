Raquel Lyra diz que governo "não tolera misoginia e preconceito" após exposição de presidente da EPTI

Governadora Raquel Lyra (Francisco Silva/DP Foto)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), afirmou nesta sexta-feira (30) que o seu “governo não tolera misoginia, preconceito ou qualquer forma de racismo”, ao comentar a repercussão de e-mails com teor racista e misógino atribuídos ao então presidente da Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI), Yuri Coriolano. Após a divulgação do conteúdo, ele pediu demissão do cargo.

Yuri havia sido empossado há apenas nove dias. A saída ocorreu depois do vazamento de mensagens enviadas por ele em 2012, quando ainda era estudante universitário. Os e-mails trazem declarações consideradas ofensivas, com conteúdo racista e misógino. Em uma das mensagens, ele afirma que “preto é a praga da humanidade”. Em outra, ao debater aborto seguro, fez comentários sobre o direito das mulheres ao uso de preservativo ao “copular”.

Segundo a governadora, o caso já foi tratado no âmbito administrativo. “As providências já foram tomadas, o cargo foi entregue e esse assunto está encerrado”, declarou.

Após a repercussão, Yuri Coriolano divulgou uma nota à imprensa na qual reconheceu o erro e pediu desculpas. “Errei e venho me retratar publicamente. As frases remontam há 14 anos, quando eu tinha 19 anos de idade, em um grupo da faculdade. Essas frases não representam o que penso e defendo e nem quem eu sou: filho de pai preto, casado com uma mulher preta e advogado militante”, escreveu.

Apesar do pedido da retratação, ele afirmou que a divulgação do conteúdo teve como objetivo atingir sua imagem pública. “A revelação deste episódio do passado reforça a importância de não mais repetir erros que não devem jamais ser naturalizados. Amadureci, como também a sociedade evoluiu, em pautas tão sensíveis e indispensáveis. O vale-tudo da velha política se manifesta nas mais diversas formas, inclusive por meio de tentativa de assassinato de reputação”, concluiu.

