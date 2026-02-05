Vereadores de Olinda rejeitam pedidos de impeachment contra a prefeita Mirella Almeida

O presidente da casa legislativa, Saulo de Holanda, já havia previsto esse resultado por considerar que não havia fundamento

Casa legislativa de Olinda (Rafael Vieira/DP Foto)

Os cinco pedidos de impeachment apresentados contra a prefeita Mirella Almeida (PSD) foram rejeitados por unanimidade pelos vereadores de Olinda, nesta quinta-feira (5). Ontem, o presidente da casa legislativa, Saulo de Holanda, já havia previsto esse resultado por considerar que não havia fundamento.

Mirella também estava confiante, pois o autor de quatro pedidos, o advogado Antônio Campos, já perdeu ações judiciais baseadas nas mesmas motivações dos pedidos de impeachment.

“Sempre respeito a legalidade, as instituições e o devido processo legal, mantenho minha atuação pautada pela transparência, pelo diálogo e pelo compromisso com a cidade e com a população de Olinda. Lamento profundamente que um instrumento constitucional tão relevante esteja sendo utilizado de forma politiqueira, com o objetivo de criar instabilidade e tentar transformar gestores públicos e o próprio processo democrático em reféns de disputas políticas e interesses menores”, comentou a prefeita de Olinda.