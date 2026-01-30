Presidente Lula chega a hospital em Brasília para fazer cirurgia de catarata

Lula deu entrada no Hospital de Olhos CBV, por volta das 7h20 desta sexta (30), para iniciar os procedimentos da cirurgia de catarata no olho esquerdo a que será submetido

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável no Palácio do Itamaraty, em Brasília, em 4 de dezembro de 2025. (Foto de Evaristo Sa / AFP) ( AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada no Hospital de Olhos CBV, por volta das 7h20 desta sexta-feira, 30, para iniciar os procedimentos da cirurgia de catarata no olho esquerdo a que será submetido. Considerado por especialistas como de rápida recuperação, o procedimento não teve horário e local divulgados oficialmente.

Na quinta-feira, 29, Lula passou pelos exames pré-operatórios e cumpriu agenda apenas na Granja do Torto, uma das residências oficiais. Este será o terceiro procedimento médico realizado pelo presidente durante seu terceiro mandato, iniciado em 2023.

Ainda em 2023, ele recebeu uma infiltração no quadril para aliviar dores causadas por artrose, condição caracterizada pelo desgaste das cartilagens articulares.

Em dezembro de 2024, Lula foi operado às pressas após uma hemorragia intracraniana, resultado de um acidente doméstico em outubro. Ele foi submetido a craniotomia para drenagem do hematoma e ficou na UTI.

