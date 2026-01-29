Lula empata com Flávio e Tarcísio em eventual 2º turno

Levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 2.080 eleitores entre 25 e 28 de janeiro; margem de erro é de 2,2 pontos percentuais

Senador Flávio Bolsonaro, presidente Luiz Inácio Lula da Silva e governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, aparecem em projeções na pesquisa AtlasIntel para as eleições presidenciais de 2026 (Fotos: CELIO MESSIAS / GOVERNO DE SP, Carlos Moura/Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR)

Levantamento do Instituto Paraná indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece em empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em eventuais cenários de segundo turno da eleição presidencial de 2026. A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira (29/1), avaliou a percepção do eleitorado sobre a disputa pelo Palácio do Planalto.

No cenário em que Lula enfrenta Flávio Bolsonaro, o presidente registra 44,8% das intenções de voto, enquanto o senador aparece com 42,2%. Votos em branco ou nulos somam 8,3%, e 4,7% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

Em uma eventual disputa entre Lula e Tarcísio de Freitas, o petista tem 43,9% das intenções de voto, ante 42,5% do governador paulista. Nesse recorte, 9,1% declararam voto em branco ou nulo, e 4,6% não souberam responder.

Já no cenário contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), Lula aparece numericamente à frente, com 44,7% das intenções de voto, contra 38,9% do adversário. Brancos e nulos somam 11,4%, enquanto 5% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

A pesquisa ouviu 2.080 eleitores em todo o país entre 25 e 28 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08254/2026.