Brasil
Presidente
Lula fará cirurgia de catarata no olho esquerdo na sexta-feira (30), informa Secom
Lula realizou exames pré-operatórios nesta quinta (29)
Publicado: 29/01/2026 às 13:57
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) informou, por meio de nota, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará uma cirurgia de catarata no olho esquerdo na sexta-feira, 30.
Nesta quinta-feira, 29, Lula realizou exames pré-operatórios.
No restante do dia, segundo a Secom, o presidente vai despachar na Granja do Torto, residência de campo oficial da Presidência.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes