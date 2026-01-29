° / °
Brasil
Lula fará cirurgia de catarata no olho esquerdo na sexta-feira (30), informa Secom

Lula realizou exames pré-operatórios nesta quinta (29)

Estadão Conteúdo

Publicado: 29/01/2026 às 13:57

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva/Ricardo Stuckert / PR

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) informou, por meio de nota, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará uma cirurgia de catarata no olho esquerdo na sexta-feira, 30.

Nesta quinta-feira, 29, Lula realizou exames pré-operatórios.

No restante do dia, segundo a Secom, o presidente vai despachar na Granja do Torto, residência de campo oficial da Presidência.

