Eleições 2026: PT realiza primeira reunião do GTE para discutir alianças

O presidente nacional do PT, Edinho Silva vem em fevereiro a Pernambuco para discutir a construção tática eleitoral do partido no estado

O PT tem cerca de 3 milhões de filiados no Brasil (Divulgação/PT)

Defendendo unidade e centralidade no projeto nacional do partido, o PT de Pernambuco deu início, na tarde desta quinta-feira (29), às discussões sobre as eleições de 2026, com a primeira reunião do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE). Em fevereiro, o presidente do PT Nacional, Edinho Silva, vem ao estado para participar de uma reunião estadual e discutir o posicionamento no próximo pleito, incluindo candidaturas, alianças e palanques do partido no estado.

Segundo a senadora petista Teresa Leitão, durante a reunião foram discutidos três pontos centrais: o debate com a Federação Brasil Esperança (PT/PCdoB e PV), que terão candidaturas; as candidaturas proporcionais do PT e a candidatura do senador Humberto Costa, “que já são fatos consumados, só falta fazer a lista”. Já para a presença do presidente nacional da sigla foi solicitada para a construção da tática eleitoral estadual.

“Já está confirmada a vinda do presidente Edinho para conversar com o executivo e com o GTE sobre a nossa tática eleitoral. Só falta a confirmação da data, mas está alinhado”, explicou o presidente estadual do PT, deputado federal Carlos Veras.

Veras disse que o principal objetivo do encontro de ontem foi fortalecer a unidade partidária e estabelecer uma linha política comum para os próximos meses. O presidente do PT-PE reforçou o foco central do partido na reeleição do presidente Lula e do senador Humberto Costa, além da ampliação das bancadas no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

“Queremos a unificação do partido, a reeleição do presidente Lula, do senador Humberto Costa, ampliação da bancada estadual e a bancada federal. Tem que estar centrado nisso, ter centralidade nesse projeto”, afirmou.

Definição de alianças

O deputado ressaltou ainda que a reunião do GTE não definiu alianças nem candidaturas, servindo como ponto de partida para a organização do calendário eleitoral. “Ainda não tem nada definido, foi realmente para começar a alinhar. Nós (ainda) vamos ter as plenárias, a reunião com o presidente nacional do PT, reunião com os vereadores, com os presidentes”, pontuou.

Ao todo, serão realizadas nove plenárias regionais nos meses de fevereiro e março para ouvir a militância e formular propostas, além dos debates do Congresso partidário, previstos para abril.

Ainda sem confirmação de João Campos (PSB) como candidato do partido, em relação à disputa pelo Governo de Pernambuco, o PT ainda ressaltou em nota o compromisso com a construção de palanques alinhados ao projeto político liderado por Lula, tanto no cenário nacional quanto em Pernambuco.

“O Partido dos Trabalhadores comemora o expressivo apoio à reeleição do presidente Lula, demonstrando a legítima força do lulismo no estado e a centralidade de manter um governo federal que governa ao lado do povo”.



Composição do GTE

Com Carlos Veras como coordenador, o GTE tem nove membros titulares no total, além de senadores, deputados estaduais, representantes da juventude, mulheres e combate ao racismo participam como observadores, com direito a voz.