Eleições 2026: PT Pernambuco abre ciclo de plenárias para definir palanque

Nesta quinta (29), a reunião do GTE do PT acontece de forma fechada reunindo representantes de todas as correntes internas da legenda e parlamentares

17º Encontro Estadual do PT, realizado no Recife (Melissa Fernandes/DP)

O Partido dos Trabalhadores (PT) em Pernambuco realiza, a partir desta quinta-feira (29), um novo ciclo de debates internos sobre as eleições de 2026, com a primeira reunião do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE).

Este deve ser o ponto de partida de um processo mais amplo, que inclui nove plenárias regionais abertas à militância petista, com o objetivo de discutir alianças, palanques e estratégias eleitorais.

A reunião do GTE, que ocorre de forma fechada, reúne representantes de todas as correntes internas do PT e parlamentares, e não terá caráter deliberativo final. No entanto, deverá organizar o debate e definir o escopo das discussões que serão levadas às plenárias regionais.

Mesmo sem confirmação e com a direção estadual e parlamentares do PT ressaltando que ainda não há decisão tomada, a expectativa majoritária dentro do partido é que o processo caminhe para a consolidação de um apoio ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), provável candidato ao Governo de Pernambuco.

Ainda sim, o partido defende que a construção política para o pleito de 2026 precisa passar, obrigatoriamente, pelo debate coletivo, respeitando o calendário partidário e a escuta das bases.

Recentemente, após a fala do deputado estadual João Paulo (PT), que apontou a possibilidade do partido apoiar em Pernambuco tanto João Campos quanto da governadora Raquel Lyra (PSD), o deputado federal Carlos Veras, presidente do PT Pernambuco, afirmou que o partido ainda se encontra em fase preliminar das discussões.

“Essa opinião é resultado do livre pensar e manifestar uma posição que todas as lideranças petistas têm. No entanto, não expressa a posição do PT, que ainda está em fase preliminar do debate coletivo a respeito do assunto. Só após essa etapa, amplamente debatida e alinhada, é que o PT vai escolher qual o melhor caminho para Pernambuco e para o Brasil”, destacou.

A senadora Teresa Leitão também tem defendido cautela, mesmo reconhecendo os indicativos políticos já colocados. “Tudo que existe são indicativos”, afirmou, ao comentar o debate interno. Segundo a parlamentar, a prioridade estabelecida pela direção nacional do PT para 2026 é reeleição do presidente Lula e o aumento das bancadas no Congresso Nacional”

Em entrevista na última quarta (27), Teresa ainda disse ter conversado com Campos e que não tem dúvidas de que uma das vagas ao Senado na eventual chapa da Frente Popular será destinada ao senador Humberto Costa, , “e é vaga para ganhar”.

Diante da possibilidade do PT confirmar seu apoio à candidatura de João Campos ao governo de Pernambuco, a segunda das vagas da chapa ainda seguiria em aberto, dependendo agora das composições partidárias. Entre os nomes mais cotados para ocupar uma vaga estão o atual ministro de Portos e Aeroportos do Governo Lula, Silvio Costa Filho (Republicanos), a ex-deputada federal Marília Arraes e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (UB).