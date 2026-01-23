PT se reúne próximo dia 29 para definir rumos em Pernambuco

Até lá, não há posição oficial do partido para os palanques em Pernambuco, que provavelmente terá o prefeito João Campos (PSB) e a atual governadora do estado, Raquel Lyra (PSD), como principais protagonistas.

Recife, PE, 25/08/2025 - Cerimônia de Posse do Novo Superintendente da Sudene Francisco Alexandre - Na manhã desta segunda-feira(25), ocorreu a cerimônia de posse do novo superintendente da Sudene, Francisco Alexandre. Estiveram presentes na solenidade, os deputados, Carlos Veras e João Paulo, o senador Humberto Costa a senadora Teresa Leitão, Secretario, Carlos Andrade Lima, Secretario, Valter Riberio e o ex-superintendente da Sudene, Danilo Cabral. ( Rafael Vieira)

O PT em Pernambuco se reúne na próxima quinta (29) para discutir e encaminhar suas decisões eleitorais para as Eleições de 2026. A reunião será do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE), instância que reúne todas as forças internas do partido e os mandatos petistas, responsável por debater cenários, avaliar alianças e, a partir daí, formalizar os apoios para 2026.

Até lá, não há posição oficial do partido para os palanques em Pernambuco, que provavelmente terá o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a atual governadora do estado, Raquel Lyra (PSD), como principais protagonistas. Mesmo com indicativos de apoio já colocados para Campos por algumas lideranças, como do presidente do PT Pernambuco, Carlos Veras, e dos senadores petistas Humberto Costa e Teresa Leitão, o entendimento interno é de que nada está fechado. A orientação é que qualquer definição só será tomada depois desse encontro.

Sobre o cenário atual, a senadora Teresa Leitão afirmou que ainda não existe decisão formal e que “tudo que existe são indicativos”. “O clima que eu vejo é um clima de sintonia com a conjuntura nacional”, afirmou, ao comentar a avaliação do deputado estadual João Paulo de que a aliança em Pernambuco deveria ser revista em função dos apoios ao presidente Lula.

Segundo Teresa, a prioridade do PT para 2026 já foi dada pela direção nacional. “O PT Nacional já nos deu uma tarefa. O que é prioritário nessa eleição? A reeleição do presidente Lula e o aumento das bancadas no Congresso Nacional”, declarou.