Eleições 2026: Justiça Eleitoral realiza mutirão de biometria este mês; saiba como se inscrever

Biometria é importante para as eleições (Foto: Wilson Dias- ABR)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) realizará entre os dias 29 e 31 de janeiro o terceiro mutirão para coleta biométrica e emissão do primeiro título de eleitor.

A ação integra a campanha Atualize. Os postos e os cartórios eleitorais ficarão abertos em horário estendido, das 8h às 16h, inclusive no sábado.

A iniciativa repete o modelo adotado nos dois primeiros mutirões, que resultaram em 32.885 atendimentos em apenas seis dias.

Dados

Nos mutirões realizados, foram registrados, em média, 5.540 atendimentos por dia. No primeiro mutirão, ocorrido entre os dias 8 e 11 de novembro, foram atendidos 19.517 eleitoras e eleitores. Já o segundo, realizado entre 4 e 6 de dezembro, contabilizou 13.368 atendimentos.

Agendamentos

O TRE-PE abrirá um agendamento específico para os dias de mutirão. Porém, o eleitorado do estado não precisa aguardar.

Durante o mês de janeiro, o atendimento no horário padrão do Tribunal está aberto, e pode ser acessado na aba do Autoatendimento Eleitoral no site. Antes de agendar, o Tribunal recomenda que o eleitor verifique se já possui biometria coletada, acessando aqui.



Os agendamentos para atendimento, válidos para todos os dias até 6 de maio de 2026, estão disponíveis no site do TRE-PE. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio da atendente virtual Júlia ou pelo Disque Eleitor: (81) 3194-9400.



