TRE-PE realiza mutirão em todo estado para regularização de eleitores

Na próxima semana, o TRE-PE vai iniciar o trabalho de regularização eleitoral para as eleições gerais de 2026, com horário especial e em novos polos de atendimento

Eleitores ainda podem regularizar pendências no site ou no aplicativo do TRE-PE (Marcelo Camargo/Agência Brasil )

Nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) vai realizar o primeiro mutirão de coleta biométrica do ano, já visando as eleições gerais do dia 4 de outubro deste ano. Durante três dias os eleitores poderão comparecer aos pontos de atendimento do Tribunal em todo o estado, que funcionarão em horário ampliado, das 8h às 16h, inclusive aos sábados.

A ação é voltada aos eleitores que precisarem cadastrar a digital (biometria) e tirar o primeiro título, além da resolução de outras pendências como: correções de cadastro (alteração de nomes e outros dados), mudança de domicílio, revisão de suspensão do título eleitoral, emissão de certidões e solicitações de transferência.

Para participar, é necessário que o eleitor realize um agendamento prévio no site do TRE-PE. O Tribunal também pede para que os eleitores verifiquem se já possuem coleta biométrica antes de agendar.

Pontos de atendimento

O TRE-PE reforçou a quantidade de postos de atendimento descentralizados, aumentando a rede de cartórios eleitorais e centrais, em cidades com nível baixo de biometria.

Em Recife e Olinda, além das centrais de atendimento, há a possibilidade de agendamento nos Expressos Cidadão nos shoppings Riomar e Patteo. Em Jaboatão dos Guararapes, além da central de atendimento do Shopping Guararapes, seis outros postos de atendimento estão disponíveis.

Documentos necessários

É importante que o eleitor comprove sua identidade por meio de documentos como:

Carteira de identidade (RG)

Carteira emitida pelos órgãos profissionais criados por lei federal

Certidão de nascimento ou casamento

Carteira de trabalho e previdência social (CTPS)

Documento público que comprove que o eleitor tem a idade mínima de 16 anos, constando os demais elementos para sua qualificação e nacionalidade brasileira.

Todos os documentos deverão ser apresentados em original, não serão aceitas cópias, mesmo que autenticadas. Para fazer o primeiro título não serão aceitos CNH e passaporte. Aos requerentes do sexo masculino, será exigido o certificado de quitação do serviço militar obrigatório no ano em que se completa 19 anos.

Já para a comprovação do domicílio, podem ser apresentados os seguintes documentos:

Contas de luz, água ou telefone, envelopes de correspondência ou nota fiscal de entrega de mercadoria (todos em nome do eleitor ou parente até 2° grau emitidos ou expedidos nos três meses anteriores ao preenchimento do requerimento)

Contracheque ou cheque bancário em que constem endereço e nome do eleitor

Documento expedido pelo Incra

Declaração escolar comprovando matrícula do eleitor ou de filho(s) do mesmo e certidão de nascimento ou de casamento do eleitor ou de filhos(s) do mesmo, com registro no cartório dos respectivos municípios.

Para mais dúvidas, o TRE-PE recomenda que o eleitor utilize sua atendente virtual ou utilize o Disque Eleitoral: (81) 3194-09400.