Postos descentralizados do TRE-PE reduziram de 16,52% para 11,9% eleitores sem biometria em Pernambuco

Em 2025, foram implantados 35 postos de atendimento biométrico em 28 municípios do estado com baixos índices de cadastramento

Mais de 21 milhões de brasileiros usarão a biometria para se identificar nas eleições deste ano. Foto: Wilson Dias/Arquivo Agência Brasil (Wilson Dias/Arquivo Agência Brasil)

Em 2025, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) implantou 35 postos de atendimento biométrico em 28 municípios do estado com baixos índices de cadastramento. A medida ajudou a reduzir de forma significativa o número de eleitores sem biometria no estado. Hoje, 11,91% do eleitorado pernambucano ainda não tem biometria registrada. Em janeiro do ano passado, esse percentual era de 16,52%. Os dados são dos sistemas internos do próprio TRE-PE.

Dos 28 municípios que receberam os postos, 10 não possuem cartório eleitoral. Antes, muitos eleitores precisavam viajar para outras cidades para resolver pendências ou fazer o cadastro biométrico. Com os postos descentralizados, o atendimento ficou mais acessível e a procura aumentou.

Ao longo de 2025, somente nesses postos foram realizados 216.995 atendimentos. Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, concentrou 74,1 mil atendimentos. Mesmo assim, o município ainda tem 46,8% do eleitorado local sem biometria coletada.

A escolha das cidades prioritárias foi feita a partir de um mapeamento do Grupo de Trabalho para Identificação Biométrica (GTIB) do TRE-PE, que atuou durante todo o ano para ampliar a cobertura biométrica em Pernambuco.

Além dos postos, o Tribunal também investiu em mobilização social, com audiências públicas nos 28 municípios dentro da campanha Atualize, levando ações ao Sertão, ao Agreste e à Região Metropolitana do Recife.

Outra estratégia foram os mutirões de atendimento. As duas primeiras edições, realizadas em novembro e dezembro do ano passado, atenderam 32.885 eleitores. Um novo mutirão está marcado para os dias 29, 30 e 31 de janeiro, com atendimento mediante agendamento prévio.

Antes de marcar o serviço, o TRE-PE recomenda que o eleitor verifique se já possui biometria cadastrada. Mais informações podem ser obtidas pelo Disque Eleitor, no telefone (81) 3194-9400.

