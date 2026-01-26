Nikolas compartilha vídeo de pastor e relaciona raios em manifestação com "vontade divina"

Em vídeo compartilhado pelo parlamentar no domingo (25), o pastor evangélico Lamartine Posella fala positivamente do ato, afirmando que caminhada à Brasília "mexeu em estruturas espirituais do mal".

Caminhada organizada por Nikolas Ferreira (Nikolas Ferreira via Instagram)

A chegada dos manifestantes da “Caminhada pela Paz” em Brasília, liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) na última semana, foi marcada por uma chuva de raios, deixando 89 pessoas feridas. A caminhada partiu da cidade mineira de Paracatu no dia 19 de janeiro, percorrendo cerca de 240 quilômetros até chegar à capital Federal, no domingo (25).

Por meio de um compartilhamento em seu Instagram, forma que Ferreira habitualmente utiliza para se comunicar com seus eleitores, o deputado mineiro compartilhou um vídeo do pastor e coach evangélico Lamartine Posella.

Em registro, o líder religioso afirmou que “alguns dizem que (a chuva de raios) foi só um fenômeno natural, mas quem tem discernimento espiritual sabe, nem toda tempestade é apenas climática, algumas são resultado de batalha espiritual”.

Posella seguiu afirmando que a chuva teria sido uma resposta afirmativa divina ao ato e que “mexeu em estruturas espirituais do mal”. O pastor finalizou falando que “Deus está fazendo algo extraordinário em nossa nação”.

Segundo o boletim do Corpo de Bombeiros, ao menos 89 participantes do ato precisaram ser socorridos, os quais 11 demandaram atendimento médico de maior complexidade. De acordo com levantamento da ONG More in Common e o Monitor do Debate Político, da Universidade de São Paulo (USP), a manifestação reuniu aproximadamente 18 mil pessoas.

O parlamentar afirmou que o ocorrido foi apenas um “acidente natural”, sem mencionar possíveis falhas de organização no evento.