° / °
Política
BRASÍLIA

Raio deixa ao menos 29 pessoas feridas durante caminhada de Nikolas Ferreira no DF

Raio atingiu apoiadores durante a caminhada do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) no início da tarde deste domingo (25/1); não há informações sobre o estado de saúde das vítimas

Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense

Publicado: 25/01/2026 às 14:36

Seguir no Google News Seguir

Apoiadores passaram mal após queda de raio/Ed Alves/CB/D.A Press

Apoiadores passaram mal após queda de raio (Ed Alves/CB/D.A Press)

 

24 pessoas estão sendo atendidas após serem atingidas por um raio durante a caminhada do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) nas imediações do Memorial JK, neste domingo (25/1), em meio às fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal.

Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF), 13 pacientes receberam atendimento médico no Hospital de Base do DF, mas o estado de saúde não pode ser divulgado devido a restrições legais.

A Secretaria de Saúde do DF informou que outras 11 vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Até o momento, não há registro de mortes.

Veja também:

As informações são do Correio Braziliense.

Nikolas Ferreira , RAIO
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP