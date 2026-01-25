Raio deixa ao menos 29 pessoas feridas durante caminhada de Nikolas Ferreira no DF

Raio atingiu apoiadores durante a caminhada do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) no início da tarde deste domingo (25/1); não há informações sobre o estado de saúde das vítimas

Apoiadores passaram mal após queda de raio (Ed Alves/CB/D.A Press)

24 pessoas estão sendo atendidas após serem atingidas por um raio durante a caminhada do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) nas imediações do Memorial JK, neste domingo (25/1), em meio às fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal.

Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF), 13 pacientes receberam atendimento médico no Hospital de Base do DF, mas o estado de saúde não pode ser divulgado devido a restrições legais.

A Secretaria de Saúde do DF informou que outras 11 vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Até o momento, não há registro de mortes.

As informações são do Correio Braziliense.