Nikolas Ferreira inicia caminhada de mais de 200 km rumo a Brasília contra prisões do 8 de janeiro e de Bolsonaro

Deputado federal Nikolas Ferreira (Crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) deu início, nesta segunda-feira (19), a uma mobilização batizada de “caminhada pela liberdade”, que parte de Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, com destino a Brasília. O trajeto supera os 200 quilômetros, e a chegada à capital federal está prevista para o próximo domingo (25). O parlamentar afirmou que espera ser recepcionado por apoiadores em um ato público.

A iniciativa conta com a adesão do deputado Gustavo Gayer (PL-GO), aliado político de Nikolas, que anunciou participação em parte do percurso. Ambos têm divulgado registros da caminhada por meio de suas redes sociais.

Nikolas afirma que a caminhada tem como motivação a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão, além da “situação jurídica dos presos relacionados aos acontecimentos de 8 de janeiro”.

A mobilização foi anunciada na semana passada, poucos dias após a divulgação de um vídeo em que o deputado voltou a acusar o governo federal de monitorar transações via Pix e de planejar a taxação do sistema. O discurso repete uma estratégia já adotada no início de 2025, quando declarações semelhantes impactaram negativamente a avaliação popular do governo Lula.

As acusações foram negadas pela Receita Federal e por outros órgãos oficiais. O presidente também rebateu publicamente a narrativa durante um evento no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (16).