Número de feridos por queda de raio em manifestação pró-Bolsonaro chega a 72

Raio atingiu a área onde o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) promove uma manifestação com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília

Apoiadores passaram mal após queda de raio (Ed Alves/CB/D.A Press)

Um raio atingiu a área onde o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) promove uma manifestação com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília neste domingo, 25, e algumas pessoas ficaram desacordadas e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

O episódio ocorreu por volta das 13 horas na Praça do Cruzeiro, uma hora após o início da concentração final de uma caminhada que Nikolas promove com apoiadores, que durante a semana andaram a pé de Paracatu (MG) até Brasília. O evento foi batizado de "Caminhada pela Paz" e movimento "Acorda, Brasil".

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) contabiliza 72 vítimas atendidas no local, sendo que 42 estão estáveis, conscientes e orientadas. Trinta pessoas foram transportadas pelo CBMDF, encaminhadas ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

"Oito vítimas apresentavam condições instáveis. O CBMDF segue acompanhando a ocorrência e permanece à disposição para novas atualizações, conforme a consolidação das informações", disse o órgão em nota.