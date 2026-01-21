EPTI: Cayo Albino acusa Raquel de "encobrir algo"; Socorro Pimentel reage

Líder da oposição afirmou que Raquel estaria evitando assumir a responsabilidade política. Já a líder da base governista defendeu a escolha da governadora e a indicação de Yuri Coriolano

Líder da oposição, Cayo Albino e líder da base governista, Socorro Pimentel (Foto: Foto: Roberto Soares / Alepe)

A troca no comando da Empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipais (EPTI) repercutiu entre oposição e base governista na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O deputado estadual Cayo Albino (PSB), líder da oposição, levantou questões a respeito da exoneração do então presidente do órgão, Antônio Carlos Reinaux, e questionou a governadora Raquel Lyra. Do outro lado, a deputada Socorro Pimentel (UB), líder da base governista, saiu em defesa da governadora e da nomeação do novo presidente da estatal.



Cayo Albino afirmou que a governadora estaria evitando assumir a responsabilidade política pela crise envolvendo a EPTI e a empresa de ônibus Logo Caruaruense, ligada ao pai de Raquel Lyra, o ex-governador João Lyra Neto. Para ele, a exoneração “a pedido” do ex-presidente do órgão não convence.



“Será que isso é verdade ou a governadora não quer assumir a crise e confirmar que demitiu um auxiliar cujo órgão público que comandava deixou de fiscalizar, por três anos - justamente o período do atual governo - a empresa de ônibus Logo Caruarusense, da família da governadora? E por que a governadora mandou para lá uma pessoa da sua extrema confiança? Foi para esconder algo?”, indagou Cayo.



O líder da oposição também cobrou providências legais e questionou a falta de ação do governo diante da omissão na fiscalização da empresa ligada à família da governadora.







Em resposta às críticas, a líder da base governista na Alepe, Socorro Pimentel, defendeu a escolha da governadora Raquel Lyra e a indicação de Yuri Coriolano para a presidência da EPTI, e afirmou que a decisão foi legítima e necessária.

“É absolutamente natural e legítimo que a governadora Raquel Lyra indique para a presidência da EPTI alguém de sua máxima confiança. Trata-se de um órgão estratégico, que exige comando técnico, autonomia e compromisso com a fiscalização rigorosa. A mudança reforça exatamente isso”, declarou. Coriolano foi advogado da governadora durante sua campanha ao Executivo em 2022.



Socorro também minimizou as acusações feitas pela oposição e afirmou confiar na postura da governadora frente à crise. “As provocações da oposição já são esperadas e fazem parte do jogo político, mas não se sustentam. Tenho plena confiança na seriedade, na responsabilidade e no compromisso da governadora Raquel Lyra com a legalidade, a ética e o interesse público”, completou.

