Após troca de comando, EPTI segue sem definição do substituto da Logo Caruaruense

Empresa que irá substituir a Logo Caruaruense só será anunciada após posse do novo diretor-presidente da EPTI e conclusão da análise dos contratos e normas

Novo diretor-presidente da EPTI, Yuri Coriolano (Foto: Divulgação)

Em meio a indefinição do substituto da Logo Caruaruense na operação das linhas intermunicipais, o advogado Yuri Coriolano assumiu como novo diretor-presidente da Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI), nesta quarta-feira (21), já com uma crise para administrar.

A expectativa é que após a posse e a conclusão da análise dos contratos e normas, seja anunciado qual empresa ficará responsável pelas linhas hoje operadas pela Logo Caruaruense, dando continuidade do serviço sem prejudicar os usuários.

A Logo Caruaruense, empresa de transporte intermunicipal ligada ao ex-governador e pai da governadora Raquel Lyra, João Lyra Neto, foi alvo de denúncias que revelaram que a empresa não era fiscalizada há três anos. Após a denúncia, a empresa anunciou o encerramento das atividades.

Em nota à imprensa, a EPTI informa que a substituição da Logo Caruaruense está sendo analisada internamente, em meio ao processo de transição no comando do órgão. “Sobre as questões da substituição da operação da Logo Caruaruense, a EPTI está consultando os procedimentos, normas e contratos do sistema de transporte intermunicipal para verificar qual operador passará a assumir as referidas linhas, sem prejuízo aos usuários que utilizam o serviço de transporte intermunicipal em Pernambuco”, diz o texto.

Com a nova administração, Yuri agora deverá passar pelo processo interno de transição, passando a atender as demandas administrativas internas e a se inteirar da situação envolvendo a substituição da empresa nas linhas intermunicipais.

No comunicado, a EPTI reafirmou o compromisso com a segurança e a continuidade do serviço. “A EPTI reforça o compromisso em garantir a segurança no transporte intermunicipal, realizando fiscalização de forma contínua, com o apoio de órgãos rodoviários”, afirmou.

A EPTI é vinculada à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) desde 2023 e responsável por gerir o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco. Entre suas atribuições estão o planejamento, a implementação, a fiscalização e a outorga dos serviços de transporte intermunicipal, podendo multar, reter e apreender veículos, além de declarar a caducidade de concessões ou permissões e cassar autorizações, caso sejam comprovados desrespeitos às leis, às normas da própria EPTI ou aos usuários.