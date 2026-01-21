Em meio a denúncias contra empresa de ônibus do pai de Raquel Lyra, presidente da EPTI é exonerado

A exoneração "a pedido" de Antônio Carlos Reinaux foi publicada no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (21). Ele estava no cargo desde junho de 2023 e chefiava a empresa responsável por fiscalizar as empresas que transportam passageiros

Logo Caruaruense informou o encerramento definitivo de suas atividades (Divulgação/Caruaruense)

Depois de muita polêmica e até pedido impeachment, Antônio Carlos Reinaux não é mais presidente da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (ETPI).

A exoneração “a pedido” foi publicada no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (21).

Reinaux estava no cargo desde junho de 2023 e chefiava a empresa responsável por fiscalizar as empresas que transportam passageiros.

Na mesma edição, Yuri Coriolano, que era secretário executivo da Casa Civil, foi nomeado como novo presidente da EPTI.

Na sexta-feira passada, surgiu a notícia de que a Logo Caruaruense estava circulando pelas estradas sem passar por vistorias, com ônibus fabricados há mais de 14 anos e em condições precárias.

A empresa pertence ao ex-governador João Lyra Neto, pai da governadora Raquel Lyra (PSD).

Essa denúncia motivou o pedido impeachment de Raquel.

O autor, deputado Romero Albuquerque (UB), argumenta que a governadora agiu com interesses pessoais ao liberar a Logo Caruaruense para transportar passageiros em situação irregular. Além disso, o Governo do Estado vinha subsidiando a transportadora.

O pedido será avaliado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), que faz oposição à governadora.

Também na sexta-feira, a Logo Caruaruense divulgou nota informando que está encerrando as atividades, após 60 anos no mercado. A EPTI garantiu que as linhas serão repassadas para outras transportadoras.

Reação

Na terça (20), na reunião com prefeitos no Agreste, a governadora reagiu ao pedido de impeachment apresentado na Assembleia Legislativa.

Ao discursar diante de 70 prefeitos e outras lideranças políticas na Assembleia Extraordinária da Amupe, Raquel afirmou que tem um legado de caráter e retidão na família e não tem qualquer receio de discutir qualquer assunto. Mas avisou: “Não se mexe com a honra de uma pessoa honrada”.

“Enfrentei uma CPI no ano passado e todo mundo olha atônito. Depois de abrirem a CPI, 90 dias depois o Tribunal de Contas do Estado fez um relatório de 81 páginas dizendo que não tinha nada. Mas antes disso eu consegui uma decisão do Supremo Tribunal Federal e umas 10 decisões de primeira instância, além do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Até hoje a CPI ainda não foi arquivada, embora tenha havido decurso do prazo. Talvez tenha que ser judicializado”, relatou Raquel, se referindo à CPI da Publicidade.

Em seguida, a governadora se pronunciou a respeito do pedido de impeachment. “Apresentaram um pedido de impeachment. A trajetória da minha família fala por mim. Eu não tenho nenhum receio de responder sobre tudo aquilo que diz respeito à minha vida e à minha gestão. Não tenho receio de falar sobre isso. Você pode olhar no meu olhar e saber que eu estou tranquila, que eu continuo tranquila, mas sabe o que é que não vão tirar o meu foco um minuto sequer? É daquilo que eu tenho pactuado com o povo de Pernambuco, é para o trabalho que eu tenho que entregar a esse povo. Não vou esmorecer, não vou chorar, não vou me desgastar”, enfatizou.