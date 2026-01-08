8 de janeiro: Presidente Lula participa de ato em defesa da democracia em Brasília

Presidente Lula discursa nesta quinta (5) no evento, que acontece no Palácio do Planalto, em Brasília

18.12.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista coletiva à imprensa. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Lula participa, na manhã desta quinta-feira (8), de cerimônia em Defesa da Democracia, relativa aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Veja ao vivo: