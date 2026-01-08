° / °
8 de janeiro: Presidente Lula participa de ato em defesa da democracia em Brasília

Presidente Lula discursa nesta quinta (5) no evento, que acontece no Palácio do Planalto, em Brasília

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/01/2026 às 11:13

18.12.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista coletiva à imprensa. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil/Foto: Ricardo Stuckert / PR

18.12.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista coletiva à imprensa. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Lula participa, na manhã desta quinta-feira (8), de cerimônia em Defesa da Democracia, relativa aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Veja ao vivo:

