Bolsonaro chega a hospital para exames médicos após autorização de Moraes

Marcelo Camargo/Agência Brasil (Hospital DF Star, para onde Bolsonaro foi encaminhado )

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado ao Hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (7), após deixar a Superintendência da Polícia Federal por volta das 11h20, onde cumpre pena. Ele passará por exames médicos.

A transferência ocorreu após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida foi tomada depois de Bolsonaro sofrer uma queda dentro da cela na terça-feira (6), episódio que provocou um traumatismo craniano leve.

O incidente aconteceu na própria sede da Polícia Federal, na capital federal. A liberação para o atendimento hospitalar foi concedida no dia seguinte ao ocorrido.

Pronunciamento de Michelle Bolsonaro

Na manhã da terça (6), a esposa de Jair, Michelle Bolsonaro, fez um pronunciamento nas redes sociais informando que o marido tinha caído e receberia atendimento médico. A Polícia Federal providenciou os cuidados para o ex-presidente na mesma manhã, e o médico da corporação "constatou ferimentos leves". O profissional solicitou o encaminhamento de Bolsonaro ao hospital para a realização de exames. No entanto, o pedido deveria ser autorizado, primeiramente, pelo Supremo Tribunal Federal.

Novamente, Michelle anunciou a liberação através do seu Instagram nesta manhã, e disse estar a caminho do hospital. Desde a última cirurgia de Bolsonaro, realizada no dia 25 de dezembro do último ano, a líder do PL Mulher tem sido a acompanhante autorizada do marido nos procedimentos médicos.

O ex-presidente está preso na superintendência da PF desde novembro do ano passado, condenado a cumprir pena 27 anos e três meses por participação na trama que planejava um golpe de Estado pós-eleições de 2022.